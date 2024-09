De Rossi esonerato, Luis Enrique non nasconde parole di stima e affetto

PARIGI (Francia) - Luis Enrique non nasconde il rammarico per l'esonero di De Rossi da parte della Roma, che ha sostituito l'allenatore di Ostia ieri, improvvisamente, con Ivan Juric. Il tecnico del Paris Saint-Germain, dopo il successo in Champions di ieri sera contro il Girona, è stato incalzato sull'argomento ai microfoni di Sky Sport: "Ho sentito la notizia - le parole di Luis Enrique, che ha guidato la Roma, con De Rossi in campo, nel 2011-12 - è difficile la vita per un allenatore, ma mando un forte abbraccio al caro Daniele, un grande giocatore, una grande persona e sicuramente un grande allenatore". De Rossi, in più di un'occasione, non ha mancato di raccontare come Luis Enrique sia stato l'allenatore che l'ha colpito maggiormente da calciatore, nonostante abbiano lavorato insieme per una sola stagione.