De Rossi ai funerali di Alicicco dopo l'esonero con la Roma

ROMA - Dalla profonda tristezza per l'addio alla panchina della Roma alla commozione per l'ultimo saluto a Ernesto Alicicco, storico medico gialloross o degli ultimi due scudetti, scomparso lo scorso martedì (17 settembre) all'età di 89 anni. De Rossi ha vissuto oggi un'altra giornata intensa. Non poteva mancare Daniele, che questa mattina si è presentato alla chiesa di San Gioacchino in Prati, presso piazza dei Quiriti a Roma, per ricordare e omaggiare Alicicco nel giorno dei funerali.

De Rossi e non solo: tutti per Alicicco

Occhiali da sole in volto e un saluto ai presenti, De Rossi è arrivato intorno alle 11. Insieme a lui in chiesa anche gli ex giallorossi Chierico, Pruzzo, Balbo, Cappioli, Petruzzi, Giannini, Righetti, Sulfaro e Tempestilli, i fratelli Viola, Cristina Sensi e gli ex Lazio Piscedda e Giordano. La Roma invece ha mandato in rappresentanza Lombardo, Chief Football Operating officer, e due giovani del settore giovanile con lo stendardo. Vicino all'altare e alla bara è stato posizionato anche uno stendardo della Lazio, dove Alicicco ha lavorato come medico sportivo accanto al professor Renato Ziaco.