Roma-Udinese, Distinti ospiti in vendita per i tifosi giallorossi per la prima di Juric

La prima partita in giallorosso di Ivan Juric si terrà domenica 22 allo stadio Olimpico contro l' Udinese capolista. Anche in quest'occasione il Distinti Nord Ovest verrà messo a disposizione dei tifosi romanisti, che avranno la possibilità di acquistare un massimo di 4 biglietti per transazione. I supporters della Roma occuperanno nuovamente una zona dello stadio solitamente destinata agli ospiti, questo anche grazie al sostegno costante dimostrato dai tifosi nella passata stagione.

La vendita è iniziata

Sul sito del club è già iniziata la vendita dei biglietti per la quinta giornata di campionato. Resta da vedere come e se il cambio di guida tecnica influenzerà il tifo storicamente appassionato dei romanisti. In Italia la Roma è infatti il terzo club più seguito allo stadio per numero totale di tifosi dietro alle due milanesi, vantando anche un tasso d'occupazione dello stadio pari al 99%. Nell'ultima stagione, da Mourinho a De Rossi, tra campionato e coppe i tifosi hanno sempre seguito la Roma riempiendo quasi tutti i posti a sedere dell'Olimpico e contro l'Udinese avranno l'occasione per ripetersi.