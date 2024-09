Hummels, il commento social sul momento della Roma: cosa ha scritto

Arrivato alla Roma da svincolato dopo la chiusura del mercato estivo, il campione del mondo Mats Hummels si è trovato proprio nel momento del cambio allenatore. La decisione della società di esonerare Daniele De Rossi per ingaggiare Ivan Juric ha scosso tutto l'ambiente giallorosso che non si sarebbe mai aspettato nulla del genere dopo appena quattro giornate di campionato. Anche il difensore tedesco ne è rimasto sorpreso, tanto da esprimere la sua su Instagram. Nella storia pubblicata sul social media in questione è presente una foto in allenamento con la divisa della Roma dello stesso Hummels con accanto la scritta "Crazy Start" (cioè "Pazzo inizio") e l'emoticon che esprime imbarazzo.