Curva Sud, dura contestazione prima di Roma-Udinese dopo l'esonero di De Rossi

I tifosi giallorossi si schierano con De Rossi

Anche ai funerali dello storico medico romanista Ernesto Alicicco sono stati molti i tifosi che hanno fermato De Rossi per manifestargli il proprio dispiacere, mentre tra i suoi ex calciatori c'è chi ha preferito scrivergli privatamente e chi attraverso i social. Dybala nel salutarlo ha parlato di un calcio "spesso ingiusto" mentre Matts Hummels, l'ultimo arrivato, ha definito "pazzo" l'avvio di stagione sui propri social.

Ora tocca a Juric, che aspetta l'Udinese

A Juric, le cui prime parole da tecnico romanista sono attese per sabato (21 settembre, alla vigilia del match con l'Udinese), spetta ora l'arduo compito di tenere in piedi una nave che di acqua ne ha imbarcata parecchia. Il clima di questi giorni a Trigoria è sotto i tacchetti e l'ex Torino nei suoi allenamenti prova a puntare su maggior ritmo e intensità, indicendo anche la cena obbligatoria al centro sportivo per la squadra. Un modo per fare gruppo e conoscersi il più velocemente possibile.