Roma, tifosi contro la società e a difesa di De Rossi: il gesto di Totti è virale

Francesco Totti, come tutti i romanisti, è rimasto a dir poco senza parole per l'esonero di Daniele De Rossi. Ha preferito non parlare pubblicamente perché le sue parole di qualche giorno fa hanno davvero fatto tanto rumore e non sono state apprezzate in società. E allora meglio tacere, per ora. Totti, però, ha messo like a un post su Instagram dell'account di SportMediaset in cui si raccontava della contestazione dei tifosi per l'esonero di De Rossi e si mostravano le immagini dell'ondata d'amore dei romanisti sotto casa dello stesso Daniele. Un like, quello di Totti, diventato subito virale, rimbalzato di chat in chat nelle ultime ore.