Roma, con De Rossi via tutto lo staff: chi resta e chi sono i nuovi di Juric

Via tutto lo staff di Daniele De Rossi, insieme a lui. L'unica eccezione è Simone Farelli, preparatore dei portieri, che faceva parte già dei quadri della società. Questa la decisione della Roma dopo l'esonero dell'ex capitano. Contestualmente, il club ha fatto sapere da chi è composto lo staff del neo tecnico Juric. Al momento non sembra essere nei quadri Michele Orecchio, l'uomo che Juric spediva a spiare gli allenamenti degli avversari, pizzicato fuori Trigoria per ben due volte (con Mourinho e con De Rossi).