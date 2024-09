De Rossi, l'omaggio di Diego Bianchi a Propaganda. E Sarah Felberbaum ringrazia sui social

Il gesto di Diego Bianchi per Daniele De Rossi

Ai titoli di coda la settimana che ha visto Daniele De Rossi lasciare la Roma per la seconda volta nella sua carriera. Un esonero che ha fatto rumore per modalità e tempistiche, considerando che si è all'alba della quinta giornata del campionato di Serie A. Tanti i messaggi d'affetto e gli attestati di stima per "Capitan Futuro", ma anche molti gesti che non sono passati inosservati. Tra questi, il pensiero di Diego Bianchi, noto ai più come Zoro su La7: il conduttore, nel corso del programma Propaganda Live, ha indossato una t-shirt con l'immagine del famoso tatuaggio in tackle presente sul polpaccio dell'amico Daniele. Inoltre, in platea, viene spesso inquadrata la maglia numero 16 della Roma e, ovviamente, il nome di De Rossi, ripreso anche da una Instagram Story della moglie Sarah Felberbaum, che ha ringraziato sui social Diego Bianchi, postando il fermo immagine della serata.