Juric diretta conferenza stampa Roma: le prime parole del nuovo allenatore

L'appuntamento è alle 15 a Trigoria: per la prima volta Ivan Juric parla da allenatore della Roma. In teoria dovrrebbe essere la conferenza di presentazione ma non è prevista la presenza di dirigenti: sarà, quindi, la conferenza pre partita di Roma-Udinese. E poi chissà. In un clima non certo facile, tutte le parole di Juric al debutto.