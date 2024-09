Roma, Juric sorprende tutti su Dybala e Soulé: "Una cosa è certa"

Roma, l'annuncio di Juric su Dybala e Soulé

L'allenatore croato, invece, ha annunciato che possono coesistere: "Dybala non ha giocato per le varie vicende, ma certo che può giocare insieme a Soulé. Senza problemi". Per l'ex Frosinone, poi, giocare insieme a La Joya è sempre stato un sogno e ora potrebbe più minutaggio con lui in campo.