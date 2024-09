Roma, allarme Souloukou: servizio di protezione per a Ceo giallorossa

ROMA - Non c'erano dubbi che l'esonero di Daniele De Rossi dalla panchina della Roma avrebbe lasciato degli strascichi. Il rapporto viscerale tra "capitan futuro" e il popolo giallorosso non poteva essere spazzato via da un freddo comunicato di licenziamento, così la parte calda del tifo romanista , dopo aver annunciato una forte protesta in vista di Roma-Udinese , ha anche individuato il suo obiettivo, la Ceo greca Lina Souloukou .

Striscione e allarme

La Souloukou è infatti al centro delle critiche della tifoseria, che ha addirittura esposto un eloquente striscione: "Ddr mare di Roma... Lina il male di Roma!". Un modo per circoscrivere gli obiettivi della contestazione, ma che ha fatto scattare l'allarme per la dirigente greca e la sua prole, attenzionata dalle forze dell'ordine anche nel percorso casa-scuola. Non si può ancora parlare di scorta, ma come indicato sia dall'Ansa che da Adn Kronos, è stato assegnato un servizio di protezione per Lina Souloukou, almeno fino a quando non si calmeranno le acque.