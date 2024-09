Roma, vigilanza per Lina Souloukou: cosa sta succedendo

Mi nacce e insulti a Lina Souloukou e alla sua famiglia. La Capitale è sotto shock per quanto sta accadendo negli ultimi giorni alla dirigente greca, precisamente da quando la proprietà ha deciso di esonerare Daniele De Rossi per affidare la panchina della Roma a Ivan Juric. Oltre alla contestazione civile per l’addio della bandiera giallorossa vi sono stati anche atti vili e intimidazioni alla Ceo, spaventata per la sua incolumità e quella dei suoi figli. Oltre agli insulti di alcuni “tifosi” arrivati fuori dai cancelli del Fulvio Bernardini il giorno del doppio annuncio, nelle ultime ore sono arrivate vere e proprie minacce a Souloukou sui social, ma anche con vergognose scritte sui muri della Capitale, fino a striscioni esposti fuori da Trigoria. La dirigente del club è stato allora sottoposta a “misure di tutela” proposte dalla Questura e approvate dalla Prefettura: una vigilanza a orari convenuti sotto casa della Ceo giallorossa, sul luogo di lavoro e nei posti frequentati da lei e dalla famiglia. La Capitale è sotto shock per quanto sta accadendo negli ultimi giorni alla dirigente greca, precisamente da quando la proprietà ha deciso di esonerare Daniele De Rossi per affidare la panchina della Roma a Ivan Juric. Oltre alla contestazione civile per l’addio della bandiera giallorossa vi sono stati anche atti vili e intimidazioni alla Ceo, spaventata per la sua incolumità e quella dei suoi figli. Oltre agli insulti di alcuni “tifosi” arrivati fuori dai cancelli del Fulvio Bernardini il giorno del doppio annuncio, nelle ultime ore sono arrivate vere e proprie minacce a Souloukou sui social,. La dirigente del club è stato allora sottoposta a “misure di tutela” proposte dalla Questura e approvate dalla Prefettura: una vigilanza a orari convenuti sotto casa della Ceo giallorossa, sul luogo di lavoro e nei posti frequentati da lei e dalla famiglia.



Roma, le disposizioni per la Souloukou

Voci dal Fulvio Bernardini raccontano la naturale e inevitabile preoccupazione di Souloukou per la situazione, soprattutto per l’incolumità dei suoi figli di tre e otto anni che - stando a quanto riportato da AdnKronos - sarebbero scortati per raggiungere le rispettive scuole dell’obbligo. La decisione è stata presa durante l’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza, ora l’Ucis - l’Ufficio centrale interforze per la Sicurezza personale - dovrà disporre le misure di tutela vere e proprie per Souloukou e la famiglia. Quindi se e in che termini assegnare all’ad una scorta ufficiale in questi giorni di tensione nell’ambiente capitolino.



La solidarietà per Lina Souloukou