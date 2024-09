Clamoroso nella Roma, Lina Souloukou si è dimessa: è ufficiale

Lina Souloukou si è dimessa da amministratore delegato della Roma: la notizia è stata diffusa da un comunicato ufficiale del club giallorosso alle 12:20 di oggi, domenica 22 settembre. Queste le parole del club giallorosso: "L'As Roma comunica che l'Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni". Poi le parole a nome del club e quindi della proprietà: "Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale". Ma cosa significano queste parole dei Friedkin? E chi guiderà ora la Roma? Tutte domande che i tifosi si stanno facendo in questi giorni così complicati per il club giallorosso.

Lina Souloukou si dimette, i retroscena e cosa succede ora alla Roma

Lina Souloukou si dimette perché toccata dalla pesantissima contestazione nei suoi confronti, arrivata anche a toccare la famiglia e i due figli: motvi personali, quindi. In carica dall'aprile 2023, è stata la manager che ha guidato il taglio dei costi e, in accordo con la proprietà, gli esoneri di Mourinho prima e De Rossi poi. Digeriti male, malissimo, dalla piazza che infatti oggi, prima e durante Roma-Udinese, ha in programma, guidata dalla Curva Sud, una contestazione al club (ingresso sugli spalti mezzora dopo l'inizio della partita) che in teoria dovrebbe essere confermata nonostante le dimissioni della Ceo visto che, in assoluto, a prendere tutte le decisioni sono comunque Dan e Ryan Friedkin.

Lina Souloukou si dimette, chi può prendere il suo posto ora

Nel comunicato la Roma non fa sapere cosa hanno intenzione di fare i Friedkin adesso visto che la Ceo Souloukou aveva in mano tantissime deleghe. C'è Ghisolfi, il direttore sportivo e responsabile di tutta l'area tecnica, e Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Officer della società, in carica dal 2021.