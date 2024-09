Roma, che succede dopo l'addio di Lina Souloukou: ipotesi sul nuovo dirigente e le mosse dei Friedkin

Roma, quale manager dopo l'addio di Souloukou

La prima ipotesi prevede che Ryan Friedkin, vice presidente e figlio di Dan, sia sempre più presente a Roma e prenda tutto in mano insieme al responsabile dell'area tecnica Ghisolfi e al CFO Lombardo. La seconda prevede invece l'arrivo di un nuovo manager e qui il dubbio è un altro: sarebbe ancora straniero, come Pinto prima e Souloukou poi, o italiano? Tutte risposte che la proprietà è chiamata a dare nelle prossime settimane. Ad ora, di sicuro, dovrebbe essere Ghisolfi a prendere in mano la Roma anche se finora è rimasto piuttosto nell'ombra. Ma gli scenari, come insegna la bufera giallorossa dell'ultima settimana (a partire dall'esonero di De Rossi), possono cambiare da un momento all'altro.