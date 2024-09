Roma, Juric: "Io e De Rossi siamo molto simili. Hummels? È indietro"

Roma, le parole di Juric

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Koné fuori? Voglio cambiare un po' modo di giocare su certe cose e alcuni giocatori in questo momento mi rispondono meglio. Hummels ed Hermoso sono un po' indietro ma neanche tanto, avranno la loro occasione per dimostrare il loro valore. In fascia in questo momento non abbiamo tante scelte, El Shaarawy ha fatto bene per anni quel ruolo".

"De Rossi ha lavorato bene"

Juric ha proseguito a Dazn: "La Roma ha una rosa all'altezza, per questa partita ho scelto questi giocatori perché mi danno più garanzie. Siamo riusciti a lavorare molto bene, fisicamente De Rossi ha lavorato bene, ho trovato tanti concetti che mi piacciono, siamo molto simili. Vogliamo mettere pian piano cose nostre ma ci sono cose che già andavano bene. Risposta dei ragazzi? Ho visto dispiacere per come stanno andando le cose ma anche volontà di cambiare la situazione".