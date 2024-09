Roma, al 30' entra la Curva Sud: cosa succede allo stadio contro l'Udinese

Come previsto, la Curva Sud entra in campo a Roma-Udinese mezzora dopo il fischio d'inizio . L'ingresso è preceduto da un paio di petardi, quando poi i tifosi (Distinti Sud compresi) entrano i cori sono chiarissimi: canzoni per De Rossi e poi i classici "mercenari" "c'avete rotto il c..." e "tifiamo solo la maglia" rivolti ai giocatori. Dopo cori di incintamento ma rivolti solo alla squadra e non ai singoli giocatori.

Roma, cori e strisiconi per De Rossi

La Sud, prima di entrare in campo, aveva messo uno striscione: "Non rispettate i nostri colori e le nostre bandiere. Da oggi torniamo alle vecchie maniere". In Tevere, invece, durante il primo tempo i tifosi hanno scritto: "Anche se nel calcio non esiste riconoscenza ricorda che del romanismo rimani sempre l'essenza. A presto Daniele". Non solo: al momento del gol di Dybala, sotto la Curva Sud, lo stadio ha esultato salvo poi cantare: "Solo la maglia" e un coro per De Rossi.