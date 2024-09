Panatta di fuoco su De Rossi: "Esonero disgustoso e maleducato"

"Non mi aspettavo l'esonero di Daniele De Rossi, lo trovo disgustoso". Adriano Panatta tuona contro la Roma per il trattamento riservato all'ex tecnico. Panatta si schiera dalla parte di Daniele De Rossi: "E' un figlio della Roma, un ragazzo straordinario, ed è stato esonerato dopo 4 giornate in mezzora da persone che con Roma c'entrano poco", ha detto ai microfoni della Domenica Sportiva.