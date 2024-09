Roma, il metodo Juric: cosa ha detto alla squadra in allenamento

"Quando siamo stanchi andiamo. Andiamo. Non calare il ritmo. Quando arriva la stanchezza andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. La portiamo oltre. Vai!". La Roma sta scoprendo il metodo Juric. L'allenatore subentrato a De Rossi, esonerato prima della sfida all'Olimpico con l'Udinese (3-0), sta preparando i giallorossi al debutto stagionale in Europa League: giovedì 26 settembre (ore 21) nella Capitale è atteso l'Athletic Club di Nico Williams.