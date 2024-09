Friedkin proprietari di Roma e Everton: c'è solo un vincolo della Uefa. Il regolamento

ROMA - Dal punto di vista regolamentare, nulla vieta a un imprenditore di comprare più società di calcio. Purché però, a livello nazionale o internazionale, non esista il rischio di incrocio in una stessa competizione tra squadre che appartengono alla stessa proprietà. Nel caso di Roma ed Everton, almeno per questa stagione, il problema non si pone perché gli inglesi non partecipano alle coppe europee (né contano di tornarci a breve: sono penultimi in Premier League).