Roma, Zalewski si allena in gruppo, Pellegrini out per un problema al ginocchio

Nicola Zalewski e la Roma continuano a trattare, costruttivamente, per il rinnovo di contratto tanto che oggi il giocatore si è allenato totalmente con i compagni, parte atletica e tattica. Non sarà convocato giovedì contro l'Athletic Bilbao ma l'allenamento di oggi è il primo vero grande passo per la chiusura positiva di una situazione che non fa bene né al ragazzo né alla Roma che, per bocca di Juric, ne ha bisogno. Allenamento parzialmente in gruppo per Le Fée: potrebbe rientrare domenica contro il Venezia.