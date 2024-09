Totti in Egitto: la nuova scuola calcio e il video virale con la cucina egiziana

CAIRO - Francesco Totti si trova attualmente in Egitto, più precisamente al Cairo, per il lancio dell'affiliazione tra una scuola calcio egiziana a quella dell'ex capitano della Roma. La 'Longarina' sbarca così per la prima volta in Africa. "Modon Developments dà il benvenuto con orgoglio alla leggenda del calcio italiano Francesco Totti in Egitto per il lancio della 'Totti Soccer School', che debutta per la prima volta in Egitto e in Africa!", si legge nel comunicato social dell'omonima società immobiliare egiziana.