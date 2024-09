Pellegrini, contusione al ginocchio: a rischio per Roma-Athletic Bilbao

Si ferma Lorenzo Pellegrini . Il centrocampista della Roma aveva subito un colpo al ginocchio sinistro durante la gara di domenica contro l'Udinese all'Olimpico. Al suo posto, al minuto 69, era entrato Baldanzi, autore poi del gol del definitivo tre a zero per i giallorossi . Nei minuti successivi all'infortunio, Pellegrini si era seduto in panchina e lo staff gli aveva applicato una fasciatura con ghiaccio.

Come sta Pellegrini e le ultime su Roma-Athletic

Il giocatore ha rimediato un trauma contusivo al ginocchio interessato ed è dunque a rischio per la gara di domani contro l'Athletic Bilbao per l'esordio in Europa League dei giallorossi ora guidati da Juric. Possibile che Pellegrini, che non parteciperà alla rifinitura prevista per oggi, possa saltare la gara almeno inizialmente, andando però in panchina.