Juric elogia Angelino: "Il mio Rodriguez? No, per me è un altro giocatore"

Juric, esalta Angeliño con un paragone importnate

Un giornalista dalla sala stampa ha chiesto se lo spagnolo fosse "come il suo Rodriguez a Torino" e Juric ha risposto: "No, come il mio Dimarco". Il tecnico croato ha infatti allenato il calciatore dell'Inter durante i suoi anni a Verona, appena prima che facesse il grande salto in nerazzurro.