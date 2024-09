Athletic Bilbao, i tifosi tirano un fumogeno a quelli della Roma: le parole a sorpresa di Valverde

Brutto episodio nel corso della sfida all'Olimpico tra Roma e Athletic Bilbao . Durante il match, dal settore ospiti è stato lanciato un fumogeno contro i tifosi giallorossi in Monte Mario, in un'area dove ci sono molte famiglie . Azione che fortunatamente non ha portato a conseguenze gravi, ma che ha scatenato le reazioni , specialmente tra i baschi.

Athletic Bilbao, fumogeno contro i tifosi della Roma: le reazioni

In primis ci sono le parole dell'allenatore dell'Athletic Bilbao Ernesto Valverde che, nella conferenza stampa post partita all'Olimpico, ha subito condannato il gesto dei supporters della sua squadra: "Ci dispiace per quello che è successo, ci scusiamo perché noi non intendiamo il calcio così, per noi è una festa. Non vogliamo fare agli altri quello che non vorremmo fosse fatto a noi. Peccato perché era una bellissima atmosfera". Un accaduto che ha scosso anche i cronisti baschi arrivati a Roma che parlano di "macchia sugli spalti".