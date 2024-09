Hummels ancora fuori, l'ex calciatore in diretta: "Alla Roma mancano certezze"

In Germania c'è grande attesa per l'esordio con la maglia della Roma di Mats Hummels. Il difensore tedesco è arrivato in Italia da svincolato a fine mercato quando in panchina c'era ancora De Rossi. Neppure contro l'Athletic Bilbao c'è stato il debutto. Hummels, anni 35, reduce dall'esperienza al Borussia Dortmund, deve ancora aspettare il suo momento. Questo è uno dei temi principali nei programmi sportivi in Germania.