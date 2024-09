Roma, esami per Dybala e Celik: come stanno e se possono giocare col Venezia

Buone notizie in casa Roma: sia Paulo Dybala sia Zeki Celik stanno bene. Gli esami a cui sono stati sottoposti stamattina hanno evidenziato per Dybala (flessore sinitro) e per Celik (adduttore destro) solo un affatticamento muscolare, nessuna lesione. Per non rischiare è difficile che l'argentino giochi contro il Venezia, anche perché le alternative, a partire da Soulé, ci sono, mentre il turco, nonostante l'esordio di Saud, ne ha decisamente meno. E potrebbe quindi giocare.