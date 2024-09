Bruno Conti e gli auguri social a Totti: la risposta di Francesco emoziona i romanisti

ROMA - Oggi non è un giorno come gli altri a Roma. Francesco Totti , infatti, spegne 48 candeline e allora si sprecano gli auguri per il compleanno l'ex capitano giallorosso. Uno in particolare risulta speciale. Perché porta la firma di un'altra leggenda del pianeta Roma, cioè Bruno Conti .

Totti risponde agli auguri Bruno Conti

Bruno Conti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video dove scorrono delle foto in compagnia di Francesco Totti (ma anche con Daniele De Rossi) e ha scritto: "Tanti auguri di buon compleanno alla storia della Roma. Capitano, ti voglio un mondo di bene". In aggiunta delle emoticon di cuori gialli e rossi, di alcune torte con le candeline e di un paio di bicchieri che brindano. Come sottofondo? Mai sola mai di Marco Conidi. La risposta di Francesco Totti via social non si è fatta attendere: "Tvb. Grazie Brune". Con in mezzo un cuore rosso.