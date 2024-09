Roma-Venezia, i convocati: la scelta di Juric su Pellegrini

Sono ventitré i giocatori convocati da Ivan Juric per Roma-Venezia, valida per la sesta giornata di Serie A, in programma domani, domenica 29 settembre alle 15 allo stadio Olimpico. Presenti Dybala e Celik, ancora indisponibili Le Fée e Zalewski. Rientra Pellegrini tra i convocati.