Roma, Carnevali incontra l’assessore Onorato: il motivo

ROMA - Da giorni si parla di un possibile ingresso di Giovanni Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo, nella Roma dei Friedkin. In effetti si tratta di un profilo dirigenziale che la proprietà segue con attenzione. Ma al momento non risultano contatti tra le parti. Nel frattempo Carnevali è stato in città per eventi legati alla sua azienda, la Master Group, e ha incrociato l’assessore comunale Alessandro Onorato.

Roma, Carnevali e l'incontro con Onorato in Comune

In tanti, vedendoli parlare, hanno associato la l’incontro al progetto dello stadio della Roma. Qualcuno ha anche accolto Carnevali con una battuta: «Quando arrivi?». In realtà però i due si conoscono da tempo e - assicurano - non hanno minimamente sfiorato l’argomento Friedkin. Tra l’altro del dossier di Pietralata non si occupa più in prima persona Onorato, che nella giunta Gualtieri si occupa di grandi eventi e di sport, ma l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia, che in settimana aveva mandato un messaggio chiaro al privato proponente: «Noi siamo pronti a ricevre il progetto definitivo dello stadio, adesso tocca alla Roma portare avanti la pratica». A prescindere da chi sarà il successore di Lina Souloukou.