Juric diretta dopo Roma-Venezia: conferenza stampa e interviste LIVE

Allo stadio Olimpico è andata in archivio Roma-Venezia, valida per la sesta giornata di Serie A. Le dichiarazioni dell'allenatore dei giallorossi, Ivan Juric, in diretta tv e conferenza stampa dopo il successo in rimonta per 2-1 sugli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco. Gol di Cristante e Pisilli a vanificare il vantaggio di Pohjanpalo. Aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.