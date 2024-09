Ivan Juric ha risposto laconico a un cronista che, in sala stampa all'Olimpico, durante la conferenza gli ha chiesto: "Come mai, nonostante la squadra giocasse male, non ha cambiato nulla all'intervallo?". Juric si è preso qualche secondo di tempo e poi ha risposto, a modo suo: "Non ho risposte, non ho nulla da dire e lo trovo offensivo".