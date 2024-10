Ghisolfi: “Dybala? Mai parlato di rinnovo, deve pensare a giocare”

ROMA - Nell’intervista rilasciata ieri a Trigoria il ds della Roma Ghisolfi ha trattato anche l’argomento Dybala. “Su Paulo c’è stato l’interesse dell’Al-Qadsiah - ha sottolineato il dirigente della Roma - e come normale che sia ci ha riflettuto. Ha fatto una scelta di cuore ed è positivo per tutti, sia per le qualità del giocatore, sia per le sue connessioni al club, a Dan e Ryan, e ai tifosi. Noi essendo pragmatici, siamo stati costretti a prendere in considerazione la sua volontà di partire. Quindi da un lato avevamo l’opzione di dover essere pronti a sostituirlo, dall’altro invece il lato positivo di continuare ad avere un top player in rosa. E’ stata una situazione normale, come in tutti i mercati”.