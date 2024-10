Juric e Pellegrini prima di Elfsborg-Roma: la conferenza, rivivi la diretta

22:00

Argentina, Dybala e Paredes convocati

Scaloni ha diramato l'elenco dei convocati della nazionale argentina per le prossime partite valide per le qualificazioni al Mondiale 2026, ci sono i romanisti Dybala e Paredes

21:45

21:30

21:15

21:00

20:45

Pellegrini fa emozionare Juric

In conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Elfsborg, Pellegrini ha rivolto al tecnico parole significative: LEGGI TUTTO

20:30

Elfsborg-Roma, i convocati di Juric

Angelino, Baldanzi, Celik, Cristante, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Hermoso, Hummels, Kone, Mancini, Marin, N’Dicka, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Ryan, Sangaré, Saud, Shomurodov, Soulé, Svilar.

20:15

Pellegrini: "De Rossi? Il gruppo non sentiva il bisogno di cambiare"

Il capitano della Roma ha parlato dell'esonero di De Rossi, dei fischi e della contestazione dei tifosi: LEGGI TUTTO

20:10

Pellegrini e Juric, termina la conferenza stampa

Termina qui la conferenza stampa di Pellegrini e Juric prima di Elfsborg-Roma.

20:00

Juric sul campo sintetico

"Sintetico? Ci dispiace non esserci allenati ma non vogliamo scuse, i ragazzi si adatteranno velocemente e faranno bene".

19:58

Pellegrini su Pisilli

"Pisilli è un ragazzo d'oro, ogni giorno viene al campo e si allena, è un giocatore forte, moderno, sa giocare il pallone, contrastare e inserirsi. E fa gol. La sua crescita dipende da lui, dal gruppo è benvoluto e siamo felici di vederlo esultare, anche perché ci ha fatto vincere la partita. Mi ricorda qualcosa che ho vissuto e mi fa piacere vederlo in un ragazzo così giovane e umile".

19:55

Juric e le difficoltà contro l'Elfsborg

"Difficoltà del match? Tante ma non è il momento di abbassare il livello, la voglia del gruppo deve essere massima, sono contento della prima settimana, lavoriamo con il sorriso e abbiamo raccolto buoni risultati. Siamo una squadra forte e dobbiamo affrontarla così".

19:53

Juric sull'Elfsborg

"Mi piace molto quello che fa Oscar (Hiljemark, ndr) all'Elfsborg, è quello che facevamo anche a Genova. Ha valori, attaccanti e quinti interessanti, domani sarà una battaglia".

19:51

Pellegrini su fischi e contestazione

"Importante giocare bene per cambiare l'idea delle persone che ti stanno fischiano. Spero che questa situazione sia rivolta alle prestazione perché sul resto non ho niente da recriminarmi".

19:48

Pellegrini sull'esonero di De Rossi

"Non è una mancanza di rispetto per il mister, quando è arrivato era un giorno di tristezza ma lui è stato eccezionale nel farla diventare voglia di cambiare le cose. Non sono uno da pagliacciate ma abituato a dire la verità e quel giorno l'ho detta. Sono successe tante altre cose per cui non mi è stata chiesta la mia verità e quindi purtroppo le cose sono andate così. Ho stima per De Rossi e lui e il suo staff ci stavano dando tanto. Ora però si va avanti perché la Roma è la cosa più importante. Non l'ho mai detto (a Juric, ndr) ma siamo stati fortunati a trovare un uomo, prima che un professionista, che ha saputo capire la tristezza del momento e trasformarla in voglia di stravolgere le cose e farle tornare nella giusta via. La fascia per me è importante quando non la metti solo la domenica ma tutti i giorni aiutando i tuoi compagni quando hanno bisogno e io non smetterò mai di aiutare la Roma e i miei compagni. Indossare la fascia non è solo un gesto simbolico ma è una cosa che hai dentro e io questo gruppo lo sento mio, in un momento complicato questo gruppo si è comportato da gruppo vero e io sono orgoglioso".

19:42

Juric su Hummels, Angelino e Dovbyk

"Hummels? Dobbiamo ancora decidere, è quello che è arrivato più in ritardo, il suo è un ruolo pericoloso perché non puoi sbagliare niente. Angelino recupera abbastanza presto, Dovbyk dobbiamo decidere se parte dall'inizio o durante la gara".

19:40

Juric: "Margine di miglioramento pazzesco"

"Abbiamo trovato avversari e siamo riusciti a fare possesso e i giocatori lo fanno bene. Loro hanno le qualità per fare entrambe le fasi. Vedo margine di miglioramento pazzesco, l'idea è andare a pressare perché la palla vogliamo averla noi".

19:38

Pellegrini e la famiglia di Trigoria

"Domani è una partita importante, fa parte di un percorso per cui lavoriamo tutti i giorni con il mister per riportare entusiasmo. Domani è fondamentale per il nostro cammino in Europa e per continuare a lavorare con il sorriso. Per quanto riguarda me e Cristante, è sempre il campo che decida e fa dare giudizi. Quello che ti aiuta è entrare a Trigoria, nello spogliatoio, e sentirti parte del gruppo, di questa nostra famiglia".

19:34

Juric, inizia la conferenza stampa

"Vogliamo fare bene anche in Europa, voglio utilizzare tutta la rosa per essere competitivi. Qualcosa voglio cambiare", ha esordito Juric.

19:30

Pellegrini su De Rossi

"Ringrazio Daniele per tutto quello che ci ha trasmesso. È stato difficile perché la squadra sentiva che ci dava tanto a livello umano, a livello di campo, continuo a ripetere che lui e il su staff raggiungeranno tutti gli obiettivi che vorranno perché sono eccezionali. È stato difficile inizialmente". Così Pellegrini a Sky.

19:28

19:25

19:15

19:00

18:45

18:30

A che ora parlano Juric e Pellegrini

Ivan Juric e Lorenzo Pellegrini presentano Elfsborg-Roma: allenatore e capitano sono attesi in conferenza stampa a partire dalle 19:30.

Boras Arena, Boras, Svezia