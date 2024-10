Roma, i Friedkin sul green per un torneo di golf in Scozia

Mentre la squadra di Juric si sta preparando a sfidare l'Elfsborg in Europa League nonostante una notte complicata, i Friedkin si divertono a giocare a golf in Scozia. I proprietari della Roma e dell'Everton, nell'evento pro-am che unisce i big del green europeo e personaggi dello sport, del cinema e dello spettacolo, si esibiranno anche sul celebre Old Course di St. Andrews, uno dei campi più iconici del mondo. Padre e figlio, dunque, saranno protagonisti della 23/a edizione dell'Alfred Dunhill Links Championship, torneo del DP World Tour di golf al via oggi.