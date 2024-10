Elfsborg, i tifosi contro i Friedkin. E spuntano le foto di Totti e De Rossi

INVIATO A BORAS - I tifosi dell'Elfsborg sono pronti alla grande festa di stasera. O battaglia, qualcuno la intende anche così. Chiaramente sportiva. Perchè tutta la cittadina svedese è in fibrillazione per l'evento di stasera, la prima partita europea in casa nella fase clou del torneo che mancava da ben undici anni. E allora alla Boras Arena ieri sera è stato preparato tutto l'occorrente per la grande coreografia che coinvolgerà praticamente tutto lo stadio, mentre nella notte i giocatori sono stati svegliati a più riprese da fuochi d'artifico e petardi fatti scoppiare sotto l'albergo dei giallorossi.

Tifosi Elfsborg contesteranno i Friedkin

Insomma, tutto è pronto per Elfsborg-Roma. Ma non solo, perché tutto è pronto anche per contestare la Roma dei Friedkin. Già, in particolar modo la gestione americana ma soprattutto la multiproprietà. "Ora siamo qui. Dopo una magica estate di qualificazioni e un'importante gara giocata contro l'AZ, adesso ci prepariamo per la prima sfida in casa. La Roma è uno dei principali club europei, noi quando scendiamo in campo per una partita dobbiamo rappresentare un intero Paese ma dobbiamo essere consapevoli di rappresentare anche gran parte della bellezza che ancora rimane nel calcio. Viviamo un campionato con pressi di biglietti alla portata, sia l'ultimo avamposto della regola del 51%". Nel campionato svedese, così come nella Bundesliga, esiste la regola del 50+1, ovvero quella che stabilisce come il 51% di un club non possa appartenere a una persona o azienda. La parola d'ordine deve essere sempre azionariato popolare.

La foto con Totti e De Rossi

Per questo motivo per loro stasera si giocherà la sfida tra Elfsborg e Friedkin Group, sottolineando come il gruppo texano abbia acquisito il Cannes ma soprattutto sia in procinto di prendere anche l'Everton. E tra le tante immagini che i tifosi si stanno inviando sui social spunta anche quella di Totti e De Rossi. Le due bandiere della Roma, adesso fuori dal club giallorosso, sono simboli di un calcio romantico e nostalgico abbracciato dai supporters svedesi. Eccoli allora in un fotomontaggio indossare le maglie dell'Elfsborg, come a dire: "Stasera tifano per noi". Impossibile.