Roma, torna Zalewski: perché è stato convocato e come stanno le cose sul rinnovo

Nicola Zalewski è stato convocato da Juric per Monza-Roma. Non ha ancora firmato il rinnovo, ma la situazione sembra in via di risoluzione e il club lo ha di nuovo inserito in rosa. Le parti stanno trattando: l'attuale accordo scade a giugno e dopo il rifiuto al Galatasaray i rapporti si erano a dir poco inaspriti. Ma data la serietà e la professionalità dimostrate dal ragazzo la Roma ha deciso di tendergli una mano. Anche perché in questo momento, come ha detto oggi lo stesso Juric in conferenza, la squadra è "in deficit" nel ruotare gli uomini su due competizioni.