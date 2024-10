Juric diretta, interviste e conferenza stampa LIVE dopo Monza-Roma

20:21

Juric: "Grande partita della Roma"

"La mia Roma oggi ha fatto una grandissima partita, creando tantissime palle-gol e concedendo veramente molto poco al Monza. Dobbiamo diventare più bravi a concretizzare. Dispiace non vincere questo tipo di partite, perché il Monza non è mai stato messo in difficoltà come abbiamo fatto noi oggi". È la prima analisi di Juric ai microfoni di Sky.

20:15

La Roma chiede un rigore

La Roma ha chiesto il rigore per un pestone in area del Monza di Kyriakopoulos su Baldanzi. Non mancheranno polemiche nelle prossime ore. LEGGI LA NOTIZIA

20:10

Le statistiche del match

La Roma ha avuto maggior possesso palla (65%), ma non è riuscita a concretizzare alcune occasioni avute, soprattutto con Pellegrini, Koné e Dovbyk. 15-3 il conteggio dei tiri a favore dei giallorossi, ma il parziale scende a 4-3 considerando quelli diretti nello specchio della porta.

19:55

Tra poco le parole di Juric

Ivan Juric, allenatore croato della Roma, tra poco commenterà il match dei giallorossi in casa del Monza.

