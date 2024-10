Rigore su Baldanzi, Aureliano e Gervasoni spiegano tutto: tifosi inferociti

Non smette di far discutere il contatto tra Kyriakopoulos e Baldanzi nel finale del match Monza-Roma 1-1: i giallorossi contestano all'arbitro La Penna e al Var Aureliano di non aver concesso loro un rigore per il pestone del difensore greco sul giovane romanista, caduto a terra in area brianzola. Ghisolfi, Juric e lo stesso Baldanzi hanno parlato di rigore netto: il direttore generale francese , era infuriato.

Contatto Baldanzi-Kyriakopoulos, la spiegazione

Nel corso di Open Var, Andrea Gervasoni, rappresentante della Can, ha spiegato: "Entrambi guardano in aria ed è uno scontro fortuito di gioco. Paragoniamolo a quello di Di Lorenzo in Napoli-Monza. Non vogliamo che microtocchi o micro-pestoni siano fischiati. Devono essere degli step-on-foot chiari da punire in maniera imprudente col cartellino. Vogliamo dare una linea chiara e perché lo step-on-foot sia punibile deve essere un'imprudenza, perciò deve esserci affondo e il piede schiacciato pienamente". Durante il programma è stato poi ascoltato anche l'audio tra l'arbitro La Penna e Aureliano al Var: "Mentre corre (Kyriakopoulos, ndr) gli dà un piccolo pestone sul piede, ma sta correndo e non sta guardando il pallone. Stanno correndo insieme, lo pesta e non fa nessuna azione fallosa". Spiegazioni che hanno fatto infuriare i tifosi della Roma, che si sono scatenati sui social.