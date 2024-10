Roma, retroscena Gianluca Mancini: cosa ha fatto per omaggiare Liedholm

ROMA - Nils Liedholm avrebbe compiuto ieri 102 anni e per rendergli omaggio il Comune di Roma gli ha intitolato un giardino. A pochi chilometri dal centro sportivo giallorosso ieri si è svolta una cerimonia, per ricordare chi era Liedholm, un grande personaggio, con una statura che va oltre il mondo del calcio. Il “Barone” è stato l’allenatore della Roma campione d’Italia, ma non solo, “è stato un innovatore, un personaggio di grande spessore”, come ha ricordato il sindaco Roberto Gualtieri, che ha fortemente voluto inserire l’allenatore svedese che amava Roma nella toponomastica cittadina. Con lui l’assessore Alessandro Onorato, che ha organizzato e reso possibile l’evento. A fare gli onori di casa Titti Di Salvo, presidente del IX Municipio, dove si trova Trigoria. Orgoglioso e anche un po’ emozionato Carlo Liedholm, l’unico figlio dell’allenatore.