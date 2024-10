Totti e De Rossi, il video che emoziona i romanisti: cantano insieme Venditti

VIAREGGIO - Commozione, ricordi, ma anche tanto divertimento. A Viareggio la reunion degli azzurri trionfatori ai Mondiali in Germania ha vissuto molti momenti particolari. Uno dei tanti? Quando Daniele De Rossi, Francesco Totti e Andrea Pirlo sono saliti sul palco con dietro l'immagne di Cannavaro che alzava la coppa. I tre si sono esibiti in una performance canora davanti agli ex compagni, agli ospiti e in primis Marcello Lippi, il commissario tecnico della spedizione del 2006 che ha riportato in Italia la Coppa del Mondo.