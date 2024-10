Roma, Totti celebra Pisilli: "Grande talento e bravo ragazzo". E su De Rossi...

Roma, le parole di Totti

Queste le sue parole: "Pisilli? Stiamo parlando di un grande giovane promettente e sono contento che la Roma abbia trovato un grande talento. Un grande giocatore e un ragazzo educato con i piedi per terra. Bove poteva fare bene alla Roma, dispiace che sia stato ceduto, anche se è in prestito con diritto di riscatto. Spero che un giorno possa tornare alla Roma, anche perché è un giovane del vivaio".

Totti su De Rossi: "È dispiaciuto per come è andata"

Totti ha poi parlato dell'esonero dalla Roma di De Rossi: "Nessuno lo conosce meglio di me. È dispiaciuto per come è andata, per i tempi e per i modi. Nel calcio succedono queste cose e dalle cose negative si può ripartire". L'ex capitano della Roma ha parlato anche del Napoli capolista: "Sorpreso? No, assolutamente. Conte è un grande allenatore e ha una grande squadra. Napoli, Juventus e Inter sono le favorite per lo scudetto". Infine chiude parlando della rimpatriata con i compagni del Mondiale del 2006: "Ieri quando eravamo a cena abbiamo detto 'cavolo, già 20 anni sono passati', ci prende un po' male ma rivivendo tutto resta una soddisfazione incredibile. Credo che l'Italia di oggi possa fare grandi cose, visto che ha un grande allenatore e grandi giovani promettenti".