Dybala, il piano della Roma: ecco quando può tornare

ROMA - In campo senza fretta. Questo è l’input dato a Paulo Dybala che si sta allenando individualmente per quel fastidio avvertito al flessore sinistro e che lo ha costretto al forfait nella sfida contro il Monza. Escluse le lesioni, adesso l’argentino non sta accelerando per rientrare in campo ma, anzi, si sta prendendo il tempo necessario per ritrovare le migliori sensazioni con l’obiettivo di essere pronto per la prima sfida post nazionali, il big match contro l’Inter. E allora Juric, il suo staff e i medici hanno studiato un piano di rientro che non preveda stress muscolare (o mentale) ma che gli consentirà qualche altro giorno di lavoro leggero prima di tornare ad accelerare. Paulo oggi continuerà a lavorare in palestra, così poi tra sabato e domenica quando il resto del gruppetto presente a Trigoria beneficerà invece di due giorni di stop. Lunedì mattina il primo test in campo per valutare le sensazioni del flessore e se arriverà il via libera dal giorno successivo comincerà ad allenarsi gradualmente in gruppo. L’Inter è nel mirino della Joya che non vuole mancare all’appuntamento dell’Olimpico, per questo farà di tutto - dalla prossima settimana - per essere a disposizione. Quantomeno per la panchina. Vedremo. Di certo il fatto che Dybala abbia voluto fermarsi per evitare il lungo stop ma sacrificando la convocazione con la nazionale argentina è un segnale di attaccamento alla Roma, oltre che di affiatamento ai suoi compagni di squadra. E visto il momento delicato il numero 21 vuole tornare a essere decisivo in campo e non è certamente soddisfatto di quell’unico gol realizzato su rigore. Dybala vuole tornare al massimo, vuole tornare a essere al centro della Roma. L’Inter è avvisata.