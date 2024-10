Saud squalificato con l’Arabia Saudita: Mancini dà l’ok per il rientro a Roma

ROMA - Dopo il rientro di Lorenzo Pellegrini , espulso durante la sfida contro il Belgio e quindi squalificato per quella contro Israele, anche Saud Abdulhamid rientra a Trigoria dalla Nazionale.

Saud torna a Roma, Mancini dà l'ok

L'esterno saudita ha ricevuto una squalifica dopo il cartellino giallo ricevuto al 70' del match tra Arabia Saudita e Giappone. Saud avrebbe saltato la sfida contro il Bahrein, e per questo motivo il ct Mancini ha dato il suo ok per farlo tornare a Trigoria, nuovamente a disposizione di Ivan Juric.