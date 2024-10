Juric, 24 ore al giorno per la Roma: l'incredibile lavoro dell'allenatore

ROMA - Per restare sveglio magari alzerà il volume della sua musica: death metal, roba forte, per gente che ai concerti si spinge avanti e indietro per il semplice gusto di farlo. Nel gergo degli appassionati si chiama “pogare”. Ivan Juric non si è sottratto al gioco collettivo quando passava ore sotto ai palchi dei suoi gruppi preferiti: Napalm Death, Obituary, Carcass. Suoni che non farebbero addormentare un neonato, diciamo. Ma ora che è salito sul piedistallo degli allenatori della Roma deve abituarsi a un altro giochino: quello della precarietà, dell’incertezza, della frenesia. I risultati bruciano più velocemente delle chitarre di Jimi Hendrix . Per lui, per la stagione, per il futuro di ogni speranza la partita di domenica prossima contro l’ Inter è diventato un altro bivio cruciale. Meglio: tra Inter, Dinamo Kiev e Fiorentina la Roma si gioca tantissimo in termini di credibilità e ambizione. Dopo tante tappe di pianura arrivano le montagne. Per questo Juric non vuole perdere un minuto di lavoro. Passa praticamente tutto il tempo a Trigoria, con lo staff o anche da solo. Studia avversari, monitora giocatori, analizza dati. Ogni informazione può servirgli nel magma delle possibilità. Per la carbonara a Trastevere o una visita a San Pietro arriveranno altri momenti.

Fatica

Lo ha detto nella prima conferenza stampa: «Questa è la squadra più importante della mia carriera, quando ti chiama la Roma non guardi nemmeno il contratto». Immaginava cosa avrebbe trovato: ambiente devastato e giocatori sconvolti dall’esonero di De Rossi, società in fase di ristrutturazione, obiettivi immediati da raggiungere per sognare il rinnovo a fine stagione. Finora i 7 punti in 3 partite di campionato ne hanno gratificato lo sforzo. Ma Juric sa che non basta. La Roma è caduta rovinosamente in Svezia e rischia di aver compromesso il cammino europeo. Per ritrovare stabilità, l’allenatore hic et nunc deve evitare catastrofi contro l’Inter e poi battere assolutamente la Dinamo Kiev all’Olimpico. Sarebbe il sistema migliore per allontanare le voci di un nuovo scossone tecnico.

Fiducia

Negli ultimi cinque campionati, due a Verona e tre a Torino, Juric ha raccolto solo due punti con l’Inter. Ma è evidente che i rapporti di forza oggi siano differenti, le distanze decisamente minori. Negli uffici di Trigoria, a un quarto d’ora di macchina dall’hotel dell’Eur dove ancora vive, sta cercando uno stratagemma per intrappolare Inzaghi. Giocherà verosimilmente con un centrale difensivo in più (Hummels o Hermoso) spostando Angeliño a tutta fascia per contrastare e magari intimidire Dumfries. Sull’altra fascia, Celik a uomo su Dimarco. Non ha ancora visto l’atteggiamento che ne rappresenta il marchio distintivo, in realtà. A parte l’esordio con l’Udinese e il primo tempo contro l’Athletic, la Roma ha ripreso a giocare più o meno come faceva prima: tanto possesso palla, fraseggi, presidio della metà campo avversaria. Prima o poi Juric spera di riabbracciare l’aggressività e l’intensità agonistica dei primi giorni.

Il rapporto con capitan Pellegrini

Si è già confrontato con Pellegrini dopo l’espulsione in Nazionale. Lo ha trovato dispiaciuto e deluso, ma anche pronto ad assumersi le responsabilità dei propri errori. Giocare lo aiuterà a superare il momento critico, forse il peggiore della carriera per tutto ciò che sta succedendo con i tifosi. Era già stato fischiato dai romanisti ma mai con questa insistenza. Ad ogni modo Juric non ne discute il ruolo all’interno dello spogliatoio e continuerà a dargli fiducia: contro l’Inter sarà ancora Pellegrini a scambiare il gagliardetto con Lautaro Martinez e a portare orgogliosamente la fascia al braccio. Chissà che non sia la svolta anche per lui.