Roma, la protesta dei tifosi non si placa: la decisione per la sfida contro l'Inter

ROMA - Non si placa l'ira dei tifosi della Roma. La protesta del tifo giallorosso prosegue senza sosta e domenica sera, in vista del big match dello Stadio Olimpico contro l'Inter campione d'Italia, la Curva Sud annuncia uno sciopero per i primi 15 minuti della partita durante i quali non entrerà nell'impianto. Lo rendono noto gli stessi tifosi con una nota: "In occasione di Roma-Inter la Curva Sud resterà fuori - si legge nel comunicato - per far risaltare ancor più il dissenso vista l'importanza della partita - e per protestare contro una dirigenza che, alle promesse, non sta facendo seguire i fatti".