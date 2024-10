Dybala ultime news verso l'Inter: oggi il test, ora può tornare in gruppo

ROMA - Paulo Dybala è pronto a tornare in campo e prenota una maglia da titolare. Quest'oggi l'attaccante argentino ha svolto l'ultimo allenamento individuale aumentando i carichi di lavoro per valutare la condizione del flessore sinistro che gli ha dato fastidio e che lo ha costretto a fermarsi contro Venezia e Monza. Ebbene, la risposta è stata più che positiva e già da domani sarà pronto a tornare in gruppo, a disposizione di Juric.