Roma, Juric pazzo di Pisilli: "Sono innamorato. E ha una cosa mai vista"

Juric: "Sono innamorato di Pisilli"

Nell'intervista esclusiva concessa al Direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, Juric ha ammesso tutta la sua predilezione per Pisilli: "Ti innamori in poco tempo. È giovane, deve crescere, viene da una famiglia diciamo intellettuale, lui è un piccolo intellettuale, è calmo, sereno, ragiona; ha un talento che finora non avevo mai riscontrato in ragazzi così giovani. Ha primo controllo, percezione delle cose, tecnica. Se continua così, lavorando senza montarsi troppo, avrà una grande carriera".