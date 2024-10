Roma, Hummels investe sul vino con Gosens: quanto costa una bottiglia

In attesa di porter esordire con la Roma, Hummels continua a coltivare i suoi interessi extracalcistici. L'ultima novità riguarda il suo ingresso nel mondo del vino insieme a due colleghi e amici tedeschi, Cristoph Kramer, con cui ha condiviso diverse esperienze in nazionale, incluso il Mondiale vinto nel 2014, e l'esterno della Fiorentina Robin Gosens. Ad annunciarlo è stato proprio il difensore giallorosso tramite un post Instagram in cui raccoglie l'uva insieme ai compagni di nazionale. La prima bottiglia prodotta dal trio sarà un cuvée del Riesling Renano in collaborazione con due famosi enologi tedeschi. Il valore della bottiglia dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 euro e la prima edizione si limiterà a poche migliaia di unità.