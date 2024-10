Paredes e la frase che fa sognare i tifosi del Boca Juniors

" È sempre bello giocare un Mondiale per club, non posso dire molto di più ". Sono bastate queste dichiarazioni, rilasciate da Leandro Paredes nell'aeroporto di Ezeiza dopo gli impegni dell' Argentina a far sognare i tifosi del Boca Juniors , club che disputerà proprio la competizione citata il prossimo giugno. Sì, perché da giorni si stanno alimentando le voci di un possibile ritorno del centrocampista della Roma al suo club d'origine, grazie anche a una storia pubblicata dal padre, ritraente il giocatore con la maglia del Boca , con sopra la scritta "2025" .

Paredes: "Se qualcosa dovrà accadere, accadrà..."

Il contratto di Paredes con la Roma scadrà a giugno del 2025, e il centrocampista mai ha nascosto la propria voglia di tornare a vestire la maglia del Boca. "Vivo con calma la mia vita, la mia carriera giorno per giorno. E come dico sempre, se qualcosa dovrà accadere, accadrà...", lasciando così la porta aperta al club argentino, che disputerà il Mondiale per Club 2025, in programma dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. A calmare le voci, però, è stato il nuovo allenatore del Boca ed calciatore della Roma, Fernando Gago, che nel corso della sua conferenza stampa di presentazione ha evitato una domanda sul futuro di Paredes, rispondendo: "In rosa ho già i giocatori migliori".