Roma, allarme Dovbyk rientrato: in gruppo con Dybala, ora punta l'Inter

ROMA - La sfida di campionato contro l'Inter si avvicina e in casa Roma si tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Artem Dovbyk, per il quale l'allarme sembra rientrato a tre giorni dalla sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi in programma domenica (20 ottobre, ore 20:45) allo stadio Olimpico.